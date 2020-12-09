Merkeze bağlı Tekke köyünde, Niyazi Yıldızoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra bitişikteki, Yıldızoğlu'na ait başka bir eve sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Ev ve ahırlar kül oldu

Yangına, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdaresi su tankerlerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Evlerin ve ahırların kullanılamaz hale geldiği yangında, ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

[Fotoğraf: AA]