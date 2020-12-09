Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 05:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 2 ev yandı, 6 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Merkeze bağlı Tekke köyünde, Niyazi Yıldızoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın daha sonra bitişikteki, Yıldızoğlu'na ait başka bir eve sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Ev ve ahırlar kül oldu
Yangına, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdaresi su tankerlerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Evlerin ve ahırların kullanılamaz hale geldiği yangında, ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
[Fotoğraf: AA]
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