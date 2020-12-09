Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 04:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de operasyon: 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli polisi, ihbar üzerine Kartepe ilçesindeki bir depoya baskın düzenlendi.
Yapılan aramada, paketlenmiş ya da paketlenmeye hazır toplam 1070 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyonda, 20 litre gıda aroması, paketlemede kullanılan ambalaj ve terazi ile nargile tütünü imalatında kullanılan 2 miksere de el konuldu.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kaçakçılık
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