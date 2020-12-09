Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta sanayi sitesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta sanayi sitesinde bir dükkanın çatısında çıkan yangın iki dükkana daha sıçradı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü, 3 dükkanda hasar oluştu.
4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bir PVC üretimi yapan dükkanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle mutfak dolabı imalatı yapılan iki dükkanın çatısına sıçradı.
Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
1 itfaiye eri dumandan etkilendi
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İş yerlerinde hasar oluşan yangında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Sıradaki Haber
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz