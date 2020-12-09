Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı.
Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar ve tipinin etkili olmasıyla ulaşımda bazı aksamalar oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Yol bir süre trafiğe kapandı
Tipinin de etkili olduğu bölgede bazı tırlar yolda kaldı. Araçlar, polis ve kar küreme araçlarıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Karayolları tarafından yapılan çalışma sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışının sürdüğü bölgede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kar Yağışı Sağanak
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz