Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar ve tipinin etkili olmasıyla ulaşımda bazı aksamalar oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Yol bir süre trafiğe kapandı

Tipinin de etkili olduğu bölgede bazı tırlar yolda kaldı. Araçlar, polis ve kar küreme araçlarıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Karayolları tarafından yapılan çalışma sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışının sürdüğü bölgede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]