Yenişehir ilçesi Barcın Mahallesi'nde köpük tabak üreten bir fabrika henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

5 milyon liralık zarar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında fabrikadaki yangın söndürüldü.

Fabrikanın Genel Müdürü Varol Bingöl, "Yangının sebebini henüz bilmiyoruz, araştırmalar devam ediyor. Yangında 5 milyon liralık zararımız oldu" dedi.