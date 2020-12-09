Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da fabrika yangını: 5 milyon liralık zarar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da köpük tabak üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü, fabrikada büyük maddi hasar oluştu.
Yenişehir ilçesi Barcın Mahallesi'nde köpük tabak üreten bir fabrika henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
5 milyon liralık zarar
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında fabrikadaki yangın söndürüldü.
Fabrikanın Genel Müdürü Varol Bingöl, "Yangının sebebini henüz bilmiyoruz, araştırmalar devam ediyor. Yangında 5 milyon liralık zararımız oldu" dedi.
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