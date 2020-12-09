Sahil Güvenlik botları hazırlandı, hedefte Şile açıklarında yasadışı trol avcılığı yapan tekneler vardı.

Ekipler, deniz araçlarının hareketlerini takip eden balıkçılık güvenliğini izleme sisteminden Poyrazköy'de, yasa dışı trol avcılığı yapan 3 tekneyi tespit etti.

El konulan tekneler Poyrazköy Limanı’na demirlendi. Mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için işlem başlatıldı.

Avcılar Gürpınar'da ise avlanması yasak olan deniz böcekleri ele geçirildi.

El konulan ve canlı oldukları görülen böcekler, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.



Yakalayanlara ise 5 bin lira ceza kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Trol teknesi sadece 3 milin üzerindeki daha açıkta avcılık yapabiliyor. Ağ gözlerinin açıklıklarına bakıyoruz. Eğer bunlar çok dar olursa çok küçük, küçük balık avlarlar ve sıkıntı olur" dedi.



Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Çetin Ekin