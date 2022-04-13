Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kocayazı köyü yakınlarında S.B., Y.Ç. ve E.A. yönetimindeki ticari taksileri durdurdu.
Araçlardaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Sürücüler, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
16 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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