Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 05:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 45 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ve şeffaf poşet ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Kayseri
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