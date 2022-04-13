Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da ekipler gece kar küreme mesaisinde
[Fotoğraf: AA ]
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü.
Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı
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