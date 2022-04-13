Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki ayrı kaza: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil işçi servisiyle çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir başka kaza ise Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpılmasıyla meydana geldi.
Yaralanan iki sürücü Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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