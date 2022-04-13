Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil işçi servisiyle çarpıştı.

Sürücüler ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir başka kaza ise Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpılmasıyla meydana geldi.

Yaralanan iki sürücü Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.