Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda akşam saatlerinde alevler yükseldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.
Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çevresindeki yollarda da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlem alındı.
Etiketler: Mersin Yangın Orman Yangını
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