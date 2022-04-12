Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.
Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek için kalkış yapan MB200 sefer sayılı Airbus A330-243F tipi uçağında kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi.
Bunun üzerine Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak Marmara Denizi üzerinde Tekirdağ açıklarında turlamaya başladı.
Yaklaşık 2 saat 20 dakika iniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atan uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Havalimanı Tekirdağ
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