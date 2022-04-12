Bulgaristan, koronavirüs sürecinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ülkelerine girişte AB onaylı aşı sertifikası ibrazı zorunluluğu getirmişti.

Koronavirüste son dönemde vakaların düşmesi ve aşılamanın ardından, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararla bu zorunluluğu bugün itibariyle kaldıracağını duyurdu.

"Aşı sertifikası zorunluluğunu kaldırdı"

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Aralarında ülkemizin de bulunduğu 10 ülkeden (Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır) Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerde 13 Nisan tarihi itibarıyla AB Dijital Covid Sertifikası veya benzeri bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir. 13 Nisan tarihinden sonra ülkemizden Bulgaristan’a yönelik seyahatlerde COVID-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır."