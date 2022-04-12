Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başak Cengiz'in ismi Ataşehir'de yaşayacak
Mimar Başak Cengiz'in ismi, geçen yıl cinayete kurban gittiği Ataşehir'deki sokağa verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısı, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Toplantıda, 9 Kasım 2021'de Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen mimar Başak Cengiz'in isminin, cinayetin işlendiği sokağa verilmesi teklifi sunuldu.
Komisyon raporunun 7. maddesinde yer alan teklifte, Barbaros Mahallesi'ndeki "Karanfil" sokağın isminin "Başak Cengiz Sokağı" olarak değiştirilmesi talep edildi. Talep, oy birliğiyle kabul edildi.
Etiketler: Kadına Şiddet İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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