Bostancı Sanayii Sitesi Huzur Hoca Caddesi'nde dükkan önünde tamir için bekleyen araçların parçalarının 3 kişi tarafından söküldüğü görüldü.

İşletme sahipleri 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Esnaf, darbettiği 2 şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

"Usta olmama rağmen onlar kadar hızlı parçalayamıyorum"

Şüphelileri yakalayan Hacı Er, "Karşı otoparka araçları koyuyoruz. Burada çalışırken şüphelilerin arabalara girdiğini gördük. Suçüstü yakaladım. Direksiyon airbaglerini çalıyorlar. Gereğini yaparak polislere teslim ettik. Bu adamlar burada hırsızlık yaptıkları ürünleri başka yerlerde satıyorlar. Biz bu kişilerden şikayetçiyiz. Çok fazla zararımız var. Ben usta olmama rağmen bir aracı bu kadar hızlı sürede parçalayamıyorum o da ayrı bir olay" dedi.