Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
58 yaşındaki Zekeriya Karataş idaresindeki hafif ticari araç, Harmanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Karataş, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Karataş'ın cenazesi, otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karacabey'de esnaflık yapan Karataş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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