Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta maden ocağında sıkışan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Fevzi Yaman, eksi 500 kodunda kömür dökümü yaptığı sırada kömür boşaltım aksanına sıkıştı.
Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan Yaman'ın cenazesi, kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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