Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil güvenlik tarafından durdurulan bottaki 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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