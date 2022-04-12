Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da polis memuru otomobilinde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu.
Mollayusuf Mahallesi'ndeki fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar, otomobil içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede polis memuru N. A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N. A'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: Polis
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