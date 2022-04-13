Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.
Yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 19'u Suriye, biri Tunus uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Şüpheli E.P., organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Edirne
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