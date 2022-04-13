İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan 2 şüphelinin yüzlerini ve adres bilgilerini tespit etti.

Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. ise Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.