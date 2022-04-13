Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadınların gizlice videolarını çeken 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Sokakta gizlice kadınların videolarını çeken ve sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan 2 şüphelinin yüzlerini ve adres bilgilerini tespit etti.
Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. ise Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: İstanbul
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