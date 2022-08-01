Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'deki silahlı kavga: 1 ölü
Kırıkkale'de alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta karşılaşan N.K. ile Y.Ü. arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.Ü., tüfekle N.K.'ye ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Y.Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kırıkkale Kavga Bireysel Silahlanma
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