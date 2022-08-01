Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy Kitapçılar Köprüsü'nde yangın
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çok sayıda kitap zarar gördü.
Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Kitapçılar Köprüsü'nde kitap satılan bir tezgah, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından ateşe verildi.
Çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tezgahlarda bulunan çok sayıda kitap yandı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kitapların yandığı alanda detaylı inceleme yaptı.
Polis, yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Son Haberler
- 06:53
- 06:36
- 06:51
- 05:48
- 05:33
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz