Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Kitapçılar Köprüsü'nde kitap satılan bir tezgah, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından ateşe verildi.

Çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tezgahlarda bulunan çok sayıda kitap yandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kitapların yandığı alanda detaylı inceleme yaptı.

Polis, yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.