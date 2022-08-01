Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 05:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.56'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 01.08.2022, 04:56:31 TSİ
Enlem : 37.4636 N
Boylam : 36.9605 E
Derinlik : 4.06 km
Detay : https://t.co/dRDUx52RqX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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