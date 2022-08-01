Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.56'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.