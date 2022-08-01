Edirne'de yaz yağmuru sağanağa dönüştü. Giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.

Çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı

Vatandaşlar, bölgedeki bir binanın sağanak sebebiyle çökme tehlikesinin bulunduğunu ihbar etti.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri bina çevresinde önlem aldı.

Binada incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.