Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinden Keçiören istikametine seyreden İ.K. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden, belediye otobüsüne arkadan çarptı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyon da otomobile çarparak kazaya karıştı.
Kazada, İ.K.'nin yanı sıra aynı otomobildeki K.N.K. ve S.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Kaza sebebiyle Erbakan Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü verildi.
Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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