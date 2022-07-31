İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

Program kent meydanında Bilal Hancı ve Volkan Arslan'ın verdiği konserle sona erdi.