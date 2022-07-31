Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kocaeli'de, İletişim Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği tamamlandı.
İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü.
Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.
Program kent meydanında Bilal Hancı ve Volkan Arslan'ın verdiği konserle sona erdi.
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