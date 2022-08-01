Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Raylara girmekten son anda kurtuldu
[Fotograf: AA]
İstanbul Kadıköy’de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarptı. Tellerde asılı kalan otomobilde hasar oluştu.
Göztepe Mahallesi Kültür Sokak’ta seyreden Mehmet Berkay S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarptı.
Tellerde asıldı kalan araçta hasar meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve TCDD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çekici yardımıyla aracı asılı kaldığı yerden kaldırdı.
Etiketler: İstanbul Marmaray Trafik Kazası
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