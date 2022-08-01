Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis minibüsü bankaya girdi
[Fotograf: İHA]
İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, banka şubesinin camından içeri girdi. Araçta bulunan 1 yolcu hafif yaralandı.
Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde seyreden servis aracının şoförünü öksürük krizi tuttu.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, önce kaldırıma çıktı ardından ATM'ye çarparak banka şubesinin camından içeri girdi.
Araçta bulunan 1 yolcu hafif yaralandı, banka ve önünde bulunan ATM'de hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti.
Çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılan minibüste hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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