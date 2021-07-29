Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 75 işçi, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek veriyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kilis Orman Yangını
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