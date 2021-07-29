Çankırı Belediyesi'nin girişimleriyle kentin mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden höşmerim tatlısının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Yöresel bir ürüne daha tescil belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 13 yöresel ürün için daha Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını, ürünlerin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Kentte tescillenen ürün sayısı 5 oldu

Ürünlerin Çankırı Belediyesi bünyesinde kurulan Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde Çankırılı kadınlar tarafından hazırlanacağını aktaran Esen, bu sayede hem üretime hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunacaklarını aktardı.

Yumurta tatlısı, sarımsaklı et, yoka ekmek muskası ve tutmaç çorbasından sonra höşmerim tatlısı, Çankırı'nın coğrafi işaretli 5'inci ürünü oldu.