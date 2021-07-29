İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya başta olmak üzere birçok ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını hatırlattı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan, Mersin'in 3 ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor. Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki yangınları söndürmek için ekipler seferber olmuş durumda. Yangınlara bir uçak, bir helikopter, 40 arazöz, 3 dozer ve 160 personelle müdahale ediliyor.

Osmaniye

Dün Osmaniye'de de üç ayrı bölgede orman yangını çıktı. Dereobası Mahallesi'nde başlayan yangın gece geç saatlerde, Kazmaca Köyü Tülüce mevkisindeki yangın ise sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Dereobası Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kadirli ilçesi Karatepe Mahallesi'nde çıkan yangına ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Antalya

Antalya'da dün öğle saatlerinde başlayan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Manavgat ilçesi Değirmenli mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetti. Akseki ilçesi Kepezbeleni mahallesinde de 1 kişi yaşamını yitirdi. Her iki yangından etkilenen 122 kişiden 58'inin tedavisi sürüyor.

Akseki ve Manavgat ilçelerinde 18 mahalle tedbiren boşaltıldı. Alevlere teslim olan onlarca ev kullanılamaz hale geldi.