Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.

Alevlerin yaklaştığı bazı otel ve binalar tahliye ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

"Dualarımız ormanın kahramanlarıyla"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiği bilgisini paylaştı. Pakdemirli, "Dualarımız ormanın kahramanlarıyla" dedi.

Muğla Valisi: Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." açıklamasını yaptı.