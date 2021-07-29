Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otobüste tekmeli yumruklu "maske" kavgası
İstanbul Üsküdar'da bir otobüste yolcular arasında maske tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle maske takmayan 2 kişi diğer yolcular tarafından tekmelerle darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Üsküdar'da seyir halinde olan içi yolcu dolu bir otobüste, yolculuk yaptıkları sırada maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi.
Otobüste maske takmama nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Maske Kavga Cep Telefonu
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