Türkiye’nin ‘ciğerleri’ yanıyor… Binlerce dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde 18 noktada yangınlar sürüyor.

Devasa alevler saatte 80 kilometre hızı bulan rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Binlerce ormancı, 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 İnsansız helikopterle yangına müdahale ediyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu / TRT Haber]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 27-28 Temmuz'da Türkiye genelinde 17 ilde 53 orman yangını çıktığını, 38'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya'da 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile yangına müdahale sürüyor.

Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde 1 kişi, Değirmenli Mahallesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti. Yangından etkilenen 58 kişinin tedavileri sürüyor.

Çalışmalara Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul’dan da takviye ekipler gönderildi. 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü.

Mersin Aydıncık yangını sürüyor



Yine dün Mersin’in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını sürüyor. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale ediliyor. Ankara, Niğde ve Karaman’dan Mersin’e takviye ekip gönderildi. Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 500 ve Bozyazı’da 60 kişilik olmak üzere toplam 695 kişilik barınma alanı hazırlandı.

Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'de TOMA'lar devrede

Dün başlayan ve bugün devam eden yangınlardan biri de Osmaniye’de… Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı noktadaki yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel yangına müdahale ediyor.



Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’daki ekipler de Osmaniye için seferber oldu. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Kırmacılı köyünde yangın sürüyor.



Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edildi.

Adana'da 21 noktada yangın

Adana’da ise 21 ayrı alanda orman yangını çıktı. Dünden beri süren yangınlara 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 7 kişi duman nedeniyle hastanelik oldu.

Kozan'da 705 kişi tahliye edildi



Kozan ilçesi Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 kişi, Aladağ ilçesinde ise 25 kişi tahliye edildi.



Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları sürüyor.

Muğla da bugün yanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi‘ndeki ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bazı otel ve binalar boşaltıldı. 6 helikopter 1 uçak havadan, 20 arazöz 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer karadan müdahale ediyor.

Milas sınırındaki Güvercinlik ve Köyceğiz'de de yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin boşaltıldığını açıkladı.

Kütahya'da da yangın

Kütahya'nın Emet ilçesi Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Milas sınırında başlayan yangın ise Meşelik Mahallesi'ndeki otel sahasına sıçradı.