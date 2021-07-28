Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı çıktı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınları hakkında soruşturma başlattı.

Arazöz devrildi, şoför yaralandı

Öğle saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmalarına katılan 1 arazöz devrildi.

Arazöz şoförünündurumu ağır.

İlçe merkezindeki yangın kontrol altında

Side kavşağı yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması riski artırdı. Alevler karayolu refüjündeki palmiye alanlarına da sıçradı. Bölgede iki petrol istasyonunun olması büyük korku yarattı. 2 mahallenin boşaltılmasına neden olduğu yangın kontrol altına alındı.

Çevre illerden de ekip yardım ediyor

Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden de Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.