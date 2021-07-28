Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı çıktı. Yangınlara 13 dakika içinde müdahale edildi.

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallesinin kuzey kısmı boşaltıldı. Dumandan ve alevlerden 53 kişi etkilendi.

Sağlık Bakanlığı da bölgede seferber oldu. 19 ambulans, 6 umke aracı ve 1 mobil komuta aracı çalışmalara katılıyor. Kızılay bölgedeki vatandaş ve görevli ekiplerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Tahliyeler sürüyor yurt ve pansiyonlar halka açıldı

AFAD'dan yapılan açıklamada yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evlerde tahliyelerin sürdüğü belirtildi. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve aracın zarar gördüğü açıklandı.

Tedbir amaçlı bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirildi.

Arazöz devrildi: Şoför ağır yaralı

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 1 arazöz devrildi. Arazöz şoförünün durumu ağır.

Yangına 1 İHA, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

TRT Haber yangın bölgesinde.



Antalya Manavgat’ta akaryakıt istasyonu yakınındaki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki son durum @trthaber’de. https://t.co/4oCxBBNUiV pic.twitter.com/Fy7SE6rW9m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezindeki yangın kontrol altında

Side kavşağı yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması riski artırdı. Alevler karayolu refüjündeki palmiye alanlarına da sıçradı. Bölgede iki petrol istasyonunun olması büyük korku yarattı. 2 mahallenin boşaltılmasına neden olduğu yangın kontrol altına alındı.

Çevre iller de seferber oldu

Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden de Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Bakan Pakdemirli: 4 noktada başladı

Bölgeye ulaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın noktada 4 noktada çıkmış görünüyor. 13'üncü dakikada yangına müdahale edildi. Yangının ilerlemesi ile ilgili yangını körükleyecek her türlü sebep mevcut. 4 mahalleyi tahliye ettik. 53 vatandaşımız yangından etkilendi. Bir şoförün durumu ağır. Yangınla soruşturma sürüyor, çıkış nedenleri araştırılıyor" dedi.