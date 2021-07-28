Üniversite adaylarının merakla beklediği gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

sonuc.osym.gov.tr

Verilere göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2021-YKS) tüm oturumlarına başvuran toplam aday sayısı 4 milyon 504 bin 559, sınava giren aday sayısı 4 milyon 149 bin 36, sınava girmeyen aday sayısı 355 bin 523, sınavı geçersiz sayılan aday sayısı 296 ve sınavı geçerli aday sayısı 4 milyon 148 bin 740 oldu.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Yüzde 68 barajı geçti

Başarı puan yüzdelerine göre ise, TYT’ye katılan adayların yüzde 68’i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti.

Kadınlar erkeklere göre yüzde 71,75 ile TYT’de, yüzde 42,98 ile sayısalda, yüzde 62,40 ile sözelde ve yüzde 49,57 ile eşit ağırlıkta daha başarılı olurken, erkekler yüzde 82,64 ile yabancı dil testinde kadınlara göre daha fazla başarı gösterdi.

YKS puan dağılımı

TYT'de 2, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, YDT'de 5 birinci çıktı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 58, AYT sayısalda 29, AYT eşit ağırlıkta 8 ve dilde 33 aday, 540 ve üzerinde puan aldı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 416 bin 748 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 18,738 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 8,574 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,546 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 3,796 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 627 bin 83 adayın ortalama net sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 5,932 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,777 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,147 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,092 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,707 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 1,792 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 1,537, matematik 40 soruda ortalama 5,294, fizik 14 soruda 1,564 ortalama, kimya 13 soruda 1,991 ortalama, biyoloji 13 soruda 2,502 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 1709 adayın ortalaması 43,123, Arapça oturumuna katılan 3 bin 443 adayın ortalaması 37,130, Fransızca oturumunda yer alan 718 adayın ortalaması 43,989, İngilizce oturumuna giren 98 bin 641 adayın ortalaması 39,273, Rusça oturumundaki 398 adayın ortalaması ise 52,007 olarak hesaplandı.