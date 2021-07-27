Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS geç başvuruları bugün sona eriyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceğini açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı duyuruldu.
2021-YÖKDİL/2 Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/H2SPSHVMbZ— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 27, 2021
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