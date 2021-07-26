Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı
[Fotoğraf: AA ]
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika
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