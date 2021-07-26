Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda tercihler 16 Temmuz'da tamamlandı.

Sekizinci sınıf öğrencileri; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere üç grupta tercih yaptı.

Yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak

Yerleştirme sonuçları, bugün "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye Esas birinci Nakil Tercih Başvuruları ise 26-30 Temmuz'da alınacak.

Sonuçları 2 Ağustos'ta ilan edilecek.