Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS tercih sonuçları bugün açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılan lise tercih sonuçları bugün açıklanacak.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda tercihler 16 Temmuz'da tamamlandı.
Sekizinci sınıf öğrencileri; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere üç grupta tercih yaptı.
Yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak
Yerleştirme sonuçları, bugün "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye Esas birinci Nakil Tercih Başvuruları ise 26-30 Temmuz'da alınacak.
Sonuçları 2 Ağustos'ta ilan edilecek.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 08:43
- 07:31
- 07:13
- 06:40
- 06:33
Sıradaki Haber
Salgınla mücadelede tedbirsizlik yüz yüze eğitimi tehlikeye sokabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz