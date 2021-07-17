Fetullahçı Terör Örgütü'nün en tehlikeli silahlarından birisi sözde eğitim kurumları.

Eğitim kisvesi altında dünyanın pek çok ülkesindeki yüz binlerce öğrenci, FETÖ'nün ağına düşürüldü.

Örgüt, bulunduğu ülkelerde siyasetten, ekonomiye, yargıdan, medyaya

tüm ağları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bunu yaparken de istismar ettiği grupların başında öğrenciler geliyor.

Öğrenciler FETÖ'den kurtarılıyor

Türkiye Maarif Vakfı kurulduğu 2016 yılından beri örgütün bu istismarına en büyük darbeyi vuran kuruluşlardan.

Türkiye, öğrencilerin zihinlerini olduğu kadar ikili ilişkileri de zehirleyen

FETÖ okulları konusunda diğer ülkeleri uyarıyor. Bugüne kadar pek çok ülkeden olumlu cevap alındı, okullar Türkiye Maarif Vakfı yönetimine geçti.

Devralınan okullar eksikleri tamamlandıktan sonra en iyi şekilde eğitim öğretime açılıyor. Vakıf, geçtiğimiz günlerde Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki FETÖ okullarını da devraldı.

Bu işlemle birlikte Maarif Vakfı'nın FETÖ'den devraldığı okul sayısı 19 ülkede 220'ye, yeni açtıklarıyla birlikte toplam okul sayısı 363'e çıktı. Vakfın eğitim faaliyeti yürüttüğü 45 ülkedeki öğrenci sayısı da 42 bin oldu.

Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ iltisaklı okulların devri için halen 37 ülke ile temaslarını sürdürüyor.