Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz.

Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz.

İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık

"Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk"

Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk.

Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz

FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk makamlarıyla hem fikiriz. FETÖ’nün iki ülke ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın konuşmasından satır başları:

İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük.

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