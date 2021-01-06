GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili aralarında FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum edilen eski yarbay Davut Uçum ile eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, dava dosyasının, helikopterin düşmesinin ardından yürütülen soruşturmaya FETÖ müdahalesi içerikli, yaklaşık iki hafta önce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasıyla birleştirildiğini ifade etti.

“Bu örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen bir cinayettir”

GPS cihazlarının sökülmesinin örgütlü yapı tarafından gerçekleştirildiği anlaşılarak Kahramanmaraş’ta dava açıldığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

“Biz 12 yıldır tüm millete, 'Bu örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen bir cinayettir. Bu cinayetin gizlenmesi için suç delilleri karartılmıştır. GPS cihazları bunun için sökülmüştür' diye haykırıyorduk. Nihayet sesimiz kısmen yankı buldu. Örgüt tarafından gerçekleştirilen bir olay sonrası hırsızlık eyleminin olduğuna karar verilmişti. Böyle bir iddianame hazırlandı. Ancak bu iddianamenin doğruluğunu elbette kabul etmiyorduk. Çünkü biz eylemin de örgüt tarafından gerçekleştirildiğini, bu örgütlü yapının her noktasından FETÖ unsurlarının çıktığını, sanıkların da tamamına yakının FETÖ ile irtibatlarının tespit edildiğini, eylemin de FETÖ tarafından gerçekleştirilen suikast eylemini önlemek maksadıyla bu GPS cihazlarının söküldüğünü, bununla ana dosya ile bu dosyanın ayrılmasının da imkansız olduğunu söylemiştik. Bu sözümüzün hakikati ortaya çıkmıştır.”

Sanık sayısı 17’den 20’ye çıktı

GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle dosyaların birleştirilmesi talep edilmişti.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 10 kişiden 7'si her iki dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de eklenmesiyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak yargılamada sanık sayısı 17'den 20'ye çıkmış oldu.

Açılan davanın ilk duruşması 22 Mart Pazartesi günü görülecek.