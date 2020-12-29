Muhsin Yazıcıoğlu ve beş arkadaşının ölümüne neden olan helikopterin düşmesinin üzerinden 12 yıl geçti.

FETÖ'nün olayı istismar ederek, “sahte ihbar mektubu” ile çok sayıda üst düzey subayı 2 yıl boyunca hukuksuz şekilde dinlendiği tespit edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı ve ifadelerin yer aldığı iddianameye TRT Haber ulaştı.

FETÖ’nün dosyayı Ergenekon kumpasına bağlamak istediği tespit edildi.

Şeref Gürkan ve Özden Doğan, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılarıydı. Her ikisi de FETÖ üyeliğinden ihraç edildi. İki savcı 2011-2014 yılları arasında Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını soruşturuyordu. İddianamede o dönem kurulan kumpas ayrıntılarıyla anlatıldı.

Sahte ihbar mektubu ile 15 üst düzey subayı dinlediler

4 Ocak 2012 tarihli üzerinde Ayhan Tunçay yazılı bir sayfalık ihbar mektubu gönderildi. Mektupta Hava Kuvvetlerinin bazı bilgileri sakladığı belirtiliyordu. 22 Şubat 2012 tarihli benzer bir ihbar mektubu daha gönderildi. Mektupta bu defa sözde bilgileri saklayan 15 üst düzey subayın isimleri de veriliyordu. Evrakın altında ise Hava Yüzbaşı Ayhan Tunçay’a atfen imza da yer aldı.

Savcı Doğan ve Savcı Gürkan, 15 subay ile ilgili dinleme kararları aldırdı. İletişimin tespiti aynı matbu gerekçelerle yapıldı. Dinlemeler 2 yıldan fazla sürdü.

Mektuptaki imza sahte çıktı

15 Temmuz sonrası subaylardan sadece birinin FETÖ üyesi olduğu anlaşıldı. Ancak her iki savcı da Tunçay’ın ifadesini bile almadı. Gerçek ise Adana Emniyet Kriminal’in incelemesiyle ortaya çıktı. İmzalar Ayhan Tunçay’ın el ürünü değildi. 7 yıl sonra Tunçay Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.

“Mektupta suçlamalar yöneltilen üst komutanın hiyerarşik olarak bir altında çalışıyorum. Dolayısıyla kendi kendimi suçlamam mümkün olamaz. Her iki ihbar mektubu da bana ait değil. İmza benim imzama benziyor ama benim imzam değil. Ancak taklit edilmiş veya kopyalanmış olabilir.”

FETÖ dosyayı Ergenekon kumpasına bağlamak istedi

FETÖ; Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü, Ergenekon kumpasına da bağlamak istedi. Bu defa örgütün savcısı Özcan Şişman devreye girdi. Şişman MİT TIR’ları kumpasının da savcısıydı. “C” kodlu gizli tanığın ifadesini aldı. Tanık ifadesinde Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünü Ergenekon soruşturmasıyla ilişkilendirdi. Gizli tanığın, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca hakkında FETÖ ve PKK terör örgütü üyeliğinden soruşturma da yürütülüyor.

17 sanığın 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianame Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 17 şüpheli örgüt üyeliği ve örgüt adına suç işlemekle suçlanıyor. Sanıkların 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.