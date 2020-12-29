Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Leblebi' ile uğurladı
Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün "Leblebi" isimli köpeğiyle uğurladı. O anlara ait fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı.
Ankara Beştepe'deki uğurlama her günkünden farklıydı.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu kez "Leblebi" isimli engelli köpeğiyle birlikte uğurladı.
O anlar da karelere işte böyle yansıdı.
Engelli köpeği barınaktan sahiplendi
Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul'daki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmişti. Hayvanları sevip, kaderleri değişsin diye çağrıda bulunmuştu.
Emine Erdoğan işte o ziyarette, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi"yi sahiplendi.
Erdoğan'ı 'Leblebi' ile uğurladı
Leblebi, artık Ankara'da Erdoğan ailesi ile birlikte yaşıyor.
Emine Erdoğan ile birlikte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.
Emine Erdoğan, o anlara ait fotoğrafları, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" notu ile paylaştı.
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