Ankara Beştepe'deki uğurlama her günkünden farklıydı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu kez "Leblebi" isimli engelli köpeğiyle birlikte uğurladı.

O anlar da karelere işte böyle yansıdı.

Engelli köpeği barınaktan sahiplendi

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul'daki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmişti. Hayvanları sevip, kaderleri değişsin diye çağrıda bulunmuştu.

Emine Erdoğan işte o ziyarette, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi"yi sahiplendi.

Erdoğan'ı 'Leblebi' ile uğurladı

Leblebi, artık Ankara'da Erdoğan ailesi ile birlikte yaşıyor.

Emine Erdoğan ile birlikte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.

Emine Erdoğan, o anlara ait fotoğrafları, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" notu ile paylaştı.