Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020’de baş döndüren telefon diplomasisine imza attı. Dünya liderleri ile 185 kez telefonda, 9 kez de video konferans yöntemi ile görüştü. Cumhurbaşkanı’nın bu yıl en sık görüştüğü isim Almanya Başbakanı Merkel oldu.

En çok Merkel ile görüştü

Erdoğan'ın 2020’de en sık görüştüğü isim Almanya Başbakanı Merkel oldu. İki lider 15 kez telefonda, 6 kez de video konferans görüşmesinde bir araya geldi. Düzensiz göç, Libya, Doğu Akdeniz,Yunanistan ile yaşanan gerginlik ve AB ile ilişkiler bu görüşmelerde ele alındı.

Rusya

Ankara -Moskova hattında da görüşme trafiği yoğundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 kez görüştü. Gündemde Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ vardı.

ABD

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun telefon diplomasisinde ABD öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile de 12 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan

Türkiye’nin 2020’de iletişimini aksatmadan sürdürdüğü ülkelerden bir diğeri de Azerbaycan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ’daki gelişmelere ilişkin sık sık Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

G20 ve BM toplantılarına videomesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki senelerde bizzat yer aldığı birçok önemli toplantıya ise küresel salgın sebebiyle bu yıl gidemedi. Aralarında G20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Üst Düzey Toplantısı’nın da olduğu programlana oturumlara 18 videomesaj ile katıldı.