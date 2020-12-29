Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için yerleştirme yapılacağını duyurdu.

Tercihler için son gün 10 Ocak

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin başladığını belirterek, tercihlerin 10 Ocak 2021'e kadar devam edeceğini söyledi.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu "www.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinde yayımlandı. "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden de tercihler yapılabilecek.

1093 atamadan 364'ü ilköğretim ve ortaokul, 581'i ortaöğretim, 73'ü ön lisans ve 75'i lisans eğitim düzeyinde olacak.

Bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 54 bin 271 gencin atamasının yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz."