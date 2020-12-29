Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Soçi'de
[Fotoğraf: TRT Haber]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.
Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık edecek.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye- Rusya İlişkileri
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