Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya’da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Konya’da Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele polisi 720 adet sikke ve 20 adet obje ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişinin aracında arama yaptı.
720 adet değişik dönemlere ait sikke ile 20 adet insan görünümlü figür, sapan taşı, bronz cımbız, kartal figürü, yüzük, yüksük, kandil gibi farklı figürlerde obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Mengen'de üzerine yem silosu devrilen kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz